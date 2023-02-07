Минобороны России разработало новую форму для участников спецоперации Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ разработало новую форму для участников специальной военной операции на Украине. Об этом во вторник, 7 февраля, пишет РБК со ссылкой на источник, который знаком с подготовкой образцов.

В российском военном ведомстве изданию подтвердили разработку образцов «формы нового поколения». Уточняется, что при работе над новой формой учитывались «пожелания всех категорий военнослужащих», которые принимают участие в спецоперации, а поставку новой полевой формы собираются начать весной этого года.

Как передает издание, внешний вид формы «в целом сохранится», но в виде тканей, а также швов и утеплителей будет улучшено. В состав включат и комплект летней, ветроводозащитной, а также демисезонной и зимней полевой формы.

«Кроме того, в полевую форму одежды включены вновь введенные предметы обуви, такие как ботинки облегченные специальные, ботинки летние специальные, ботинки демисезонные специальные и сапоги резиновые (утепленные)», - заявили в министерстве.

Напомним, по итогам совещания военного ведомства по вопросам увеличения численности Вооруженных Сил (ВС) России министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о масштабных изменениях в российской армии, в том числе, указав и на увеличение ее численности до 1,5 млн человек, в период с 2023 по 2026 годы.