Афтершоки после землетрясения в Турции будут ощущаться еще полтора года Фото: REUTERS

Афтершоки после землетрясения в Турции будут ощущаться еще полтора года, об этом предупредила сейсмолог Люсина.

Вот уже вторые сутки в Турции происходят мощнейшие землетрясения. Магнитуда составила 7,7 балла, число погибших достигло 3 тысяч человек, еще более 20 тысяч пострадали. Сотни домов были разрушены. В Сирии ситуация не лучше. Российские спасатели уже отправились в эти страны, чтобы оказать помощь в ликвидации последствий ЧС.

Афтершоки после землетрясения в Турции

Сейсмолог, доцент кафедры физики МГУ Анна Люсина прогнозирует, что афтершоки после мощного землетрясения будут ощущаться еще не менее полутора лет.

Толчки магнитудой около 8 баллов происходят в этом регионе примерно раз в 30 лет.

- Район Турции, так же как и Греции, относится к сейсмоопасной зоне. Там проходит Северо-Анатолийский разлом, вдоль которого все время происходят землетрясения, - говорит эксперт «Газете.Ru».

Мелкие колебания происходят достаточно часто, но они не наносят большого вреда, а вот после серьезных плита будет стабилизироваться долгое время.

Одним из последствий землетрясений стал крупный пожар в порту турецкого города Искендерун. Там горит площадка с контейнерами, которые ждут своей отправки.

Справиться с огнем пока не получается. Площадь возгорания составляет несколько сотен квадратных метров, передает "360".

Серию турецких землетрясений сгенерировала восточная ветвь Анатолийского разлома. Такое заключение сделал заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН Алексей Завьялов.

- Причинами масштабных разрушений зданий специалист считает именно недооценку уровня рисков для этой местности, а также отсутствие регулярных проверок сохранности зданий со стороны местных властей, - сказал он "Известиям".

Эксперты полагают, что подземные толчки могут повториться, но уже не с такой силой. Число жертв будет только расти, передает RT.