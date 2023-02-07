Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировали в районе Курильских островов Фото: REUTERS

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в районе Курильских островов во вторник, 7 февраля. Об этом сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН.

Согласно данным геофизической службы, как передает РИА Новости, эпицентр подземных толчков находился в 40 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, а очаг землетрясения залегал на глубине 75 километров. В сообщении уточняется, что толчки были зарегистрированы в 16.25 (08.25 мск).

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ, ощущаемость сейсмособытия была до пяти баллов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не отмечена, а также не была объявлена тревога цунами.

Оперативные группы администрации Северо-Курильского района и местного пожарно-спасательного гарнизона сейчас проводит осмотр зданий на предмет возможных повреждений.

Напомним, днем ранее, 6 февраля, на юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш зарегистрировали землетрясение магнитудой 7,4, что привело к разрушению многих городов и тысячам жертв. Через несколько часов новое землетрясение магнитудой 7,7 произошло в центральной части Турции.