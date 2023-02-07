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НовостиВ мире7 февраля 2023 7:27

Стамбул накрыл снежный шторм после землетрясения в Турции

Из-за непогоды были отменены часть рейсов в Стамбульском международном аэропорту
Роман КИЛЬМЯШКИН
Часть рейсов в Стамбульском международном аэропорту отменили из-за непогоды

Часть рейсов в Стамбульском международном аэропорту отменили из-за непогоды

Фото: REUTERS

Снежная буря, начавшаяся в Стамбуле еще в конце прошлой недели, продолжилась после землетрясения в Турции. Снимками заснеженных улиц жители республики делятся в социальных сетях во вторник, 7 февраля 2023 года.

Утром телеканал TRT Haber передавал, что в зоне разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции прогнозируются снегопад и дожди, что может осложнить поисково-спасательные работы.

Как ранее писал сайт KP.RU, в конце прошлой недели авиакомпания Turkish Airlines приняла решение об отмене 238 рейсов, в том числе международных, из-за прогнозируемого сильного снегопада в Стамбуле. Речь идет о прилетах и вылетах в Стамбульском международном аэропорту 5 и 6 февраля.

Напомним, по последним официальным данным, количество жертв стихийного бедствия увеличилось до 3381 человека. Различные травмы в результате катастрофы получили 20 436 человек.