В США испугались разработчиков из России и Китая, способных попасть к базе данных Facebook* Фото: REUTERS

Американский сенатор - демократ Марк Уорнер, а также его коллега - республиканец Марко Рубио направили письмо гендиректору корпорации Meta** Марку Цукербергу, задав вопрос о предполагаемом доступе к личным данным пользователей Facebook* разработчиков из Ирана, Северной Кореи, а также Китая и России. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на послание.

Как отмечается в записке плотике, к конфиденциальным данным имели доступ «сотни тысяч разработчиков» из стран «повышенного риска».

«По крайней мере с сентября 2018 года Facebook было известно о том, что сотни тысяч разработчиков в странах, охарактеризованных компанией как государства «повышенного риска» … имели доступ к значительным объемам конфиденциальных пользовательских данных», - сказано в письме, содержание которого приводит агентство.

Как сообщает, согласно внутренним документам, доступ к данным о пользователях социальной сети имели около 90 тысяч разработчиков КНР. Речь идет, о данных профиля, среди которых фотографии и личные сообщения.

Отмечается, что Facebook* не функционирует в Китае. Кроме того, сенаторы - авторы письма, заявляют, что доступ к данным имели свыше 42 тысяч разработчиков в России, а также тысячи в Иране и КНДР.

Соцсеть на запросы агентства не ответила, а также не стала комментировать ситуацию отказалась.

Напомним, ранее в Кремле призвали не ассоциировать с Россией любых хакеров, совершающих атаки за пределами страны, назвав такие ассоциации абсурдными.

*запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской

**признана в России экстремистской