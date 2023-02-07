Михаил Дегтярев: «Проект «Дом Дальневосточника» поможет обеспечить спрос на продукцию лесопромышленных компаний»

Сейчас Хабаровский край производит большую половину объема лесопродукции всего Дальнего Востока. Фото: правительство Хабаровского края

Площадкой для выездного совещания стал один из резидентов ТОР «Комсомольск» - Амурская лесопромышленная компания, завершившая инвестпроект по созданию в Амурске Дальневосточного центра глубокой переработки древесины. Проект, реализованный за более чем 15,5 миллиардов рублей, сделал возможным производство пиломатериалов, топливных гранул и лущеного шпона.

Хабаровский край сегодня отвечает за производство большей половины объема лесопродукции всего Дальнего Востока. Последствия санкций отразились на работе предприятий в середине прошлого года, однако компаниям удается не только сохранять трудовые коллективы, но и выходить на новые рынки сбыта. Тем не менее, отрасль требует дополнительной поддержки, чтобы не допустить потери мощностей и рабочих мест.

В ходе встречи стороны обсудили, что может влиять на стабильное финансовое состояние предприятий, и представили возможные в условиях санкционного давления варианты развития лесопромышленного комплекса.

- Мы собираем предложения от игроков рынка по возможностям стимулирования спроса и предложения. Обеспечение спроса возможно с помощью распространения ипотеки на индивидуальное жилищное строительство из деревянных домокомплектов, в том числе и в рамках нашего проекта «Дом дальневосточника». Кроме того, рассматривается поддержка самих предприятий, - рассказал Михаил Дегтярев.

Помощник президента отметил, что отрасль лесопереработки имеет некоторые структурные проблемы на всем Дальнем Востоке, и подобные выезды помогают формировать полное представление о сегодняшней ситуации, а также дают понимание, какие действия необходимы для ее долгосрочной устойчивости.

Готовность осуществлять 100-процентную переработку заготавливаемой древесины выразили представители всех крупных лесопромышленных предприятий. Кроме того, сейчас бизнесу необходимо объединить усилия с государством в поиске инновационных путей решения возникших сложностей.

Губернатор предложил лесопромышленникам деревянное домостроение в качестве объекта инвестиций. Для развития этого направления край обладает всем необходимым, включая земельные участки.