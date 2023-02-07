Глава Кузбасса Сергей Цивилев: Обновленная Арена Кузнецких металлургов откроется 8 февраля

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Реконструированная Арена Кузнецких металлургов в Новокузнецке откроется 8 февраля, сообщил глава Кузбасса Сергей Цивилев. Ледовый комплекс станет основной площадкой проведения II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии - 2023», которые пройдут в регионе с 23 февраля по 5 марта.

«Арена Кузнецких металлургов - объект, который не только подходит для проведения соревнований высочайшего международного уровня, но и соответствует всем регламентам Континентальной хоккейной лиги, - отметил губернатор Сергей Цивилев. - Это касается и специальной акустики, мультимедийного оснащения, высокого качества ледовой поверхности, требований безопасности. Также это «домашний лед» для главной хоккейной команды Кузбасса - клуба «Металлург».

Стадион на 7 тысяч зрителей реконструировали с учетом требовании к спортивным объектам КХЛ. В частности, помещения для команд теперь располагаются так, чтобы исключить любые встречи соперников до матча.