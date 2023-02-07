США намерены сделать из Японии азиатскую Украину для борьбы против Китая и России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО намерены разработать план для того, чтобы спровоцировать еще один кризис по типу украинского, но в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом пишет Global Times.

Как заявляет обозреватель издания Сун Чжунпина, данный сценарий возможно воплотить в жизнь, если «хоть одна страна в Азии захочет стать марионеткой для поддержания гегемонии США и сдерживания Китая». В статье выделяют Японию как самого вероятного кандидата для такой роли, так как эта страна «всегда была страной, отстаивающей силовую политику».

«Япония считает себя западной страной и имеет исторический конфликт с Китаем. Все это может быть использовано Вашингтоном, и Япония станет "азиатской Украиной"», - сказано в материале.

В статье отмечается, что Североатлантический альянс будет использовать украинский конфликт, выставляя агрессорами Россию и Китай для того, чтобы привлечь как можно больше стран «Индо-Тихоокеанского региона к расширенному блоку "НАТО плюс"».

«Политика НАТО по расширению в Индо-Тихоокеанский регион напоминает стратегию "Осьминог". Сам блок не будет напрямую заниматься региональными делами, но его щупальца будут», - говорится в статье.

Напомним, ранее появилось сообщение, что США просят у Японии разрешения разместить на ее островах ракеты гиперзвуковые дальности, а Токио готов рассмотреть данный вопрос, если Вашингтон начнет официальный диалог.

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