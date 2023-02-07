Россиянин погиб при землетрясении в Турции Фото: REUTERS

Один россиянин погиб в ходе землетрясения в Турции. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили оперативные службы.

«По дипломатическим каналам поступила информация, что в результате землетрясения погиб один гражданин Российской Федерации», - приводит ТАСС заявление, сделанное в российских оперативных службах.

Напомним, днем ранее, 6 февраля, рано утром землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Оно привело к разрушению многих городов, а также тысячам жертв. Через несколько часов новое землетрясение магнитудой 7,7 было зарегистрировано в центральной части Турции. Число жертв, согласно последним данным, достигло превысило 3380 человека. Как писал сайт KP.RU, президент Турции Редеп Тайп Эрдоган ранее сообщил, что прогнозировать точное количество жертв пока невозможно. Он объявил общенациональный траур до воскресенья, 12 февраля.

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