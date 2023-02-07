Законопроект об учете службы в армии при поступлении в вузы рассмотрит Госдума России

Служившим в армии россиянам предлагается начислять допбаллы при поступлении в вуз. Фото: Anete Lusina, pexels.com

Государственная дума России рассмотрит законопроект об учете службы в армии при поступлении в вузы. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 7 февраля 2023 года.

В тексте законодательной инициативы указывается, что россиянам, отслужившим в Вооруженных силах страны следует начислять дополнительные баллы при поступлении в любое высшее учебное заведение, даже если в нем нет военной кафедры.

Правительство РФ поддержало проект соответствующее закона, говорится в сообщении агентства.

Как ранее писал сайт KP.RU, Минпросвещения планирует утвердить вновь разработанный порядок проведения ЕГЭ. В документе указывается, что для военнослужащих по призыву или по контракту, которые планируют поступать в военные вузы, предусмотрят возможность подавать заявления по месту службы.

Напомним, в связи с нехваткой рабочих кадров в области оборонительного промышленного комплекса власти России рассматривают возможность предоставлять отсрочку по срочной службе в армии для тех, кто готов работать в ОПК. Об этом в ходе визита на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин.