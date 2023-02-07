Глава Амурской области Василий Орлов: «Студенты, работающие на оборонных предприятиях, будут получать дополнительную стипендию»

Губернатор Василий Орлов посетил Бронетанковый ремонтный завод в Белогорском районе. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Амурские студенты, работающие на предприятиях военно-промышленного комплекса, будут получать дополнительную стипендию. Об этом губернатор региона Василий Орлов сообщил в ходе посещения Бронетанкового ремонтного завода в Белогорском районе. Предприятие занимается капитальным ремонтом боевых машин пехоты. Для оперативного выполнения оборонного заказа заводу нужны дополнительные кадры. На предприятии работают 260 человек, требуется набрать еще примерно 100 сотрудников. Глава Амурской области поручил правительству региона помочь заводу с привлечением новых работников.

«Самое важное в текущих условиях – это найти дополнительные кадровые ресурсы. На заводе уже трудятся студенты колледжей. Для того, чтобы они остались, там необходимо создать комфортные условия – обеспечить их жильем и предоставить дополнительные гарантии. Также важно, чтобы у начинающих сотрудников на производстве были наставники, которые будут им помогать. Амурские студенты, работающие на предприятиях ОПК, будут получать дополнительную стипендию, поручил министерству образования региона это обеспечить», - рассказал губернатор Василий Орлов.

Сейчас на заводе проходят производственную практику 13 студентов из колледжей и техникумов региона. Кроме дополнительной стипендии для учащихся Василий Орлов также обсудил с руководством предприятия вопрос повышения заработной платы сотрудникам.