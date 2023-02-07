Медведев оценил шансы превращения "остатков Украины" в "новую Южную Корею" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председатель Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал возможность превращения "остатков Украины" в "новую Южную Корею".

По мнению политика, прежде всего, стоит понимать, что такое желание украинской стороны - "просто хотелки".

- Ещё раз про то, как остатки Украины станут новой Южной Кореей. Понятно, что разговоры про "корейский сценарий" – просто хотелки. Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Корея. И ещё – как бы остаётся некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями. Тезис для внутреннего использования, не более, - написал он в посте в своем телеграм-канале 7 февраля.

При этом он акцентировал внимание на том, что украинские пропагандисты "не пишут, что раздел по 38-й параллели создал две самостоятельные страны". Кроме того, зампред Совбеза напомнил, что ДНР, ЛНР, Херсон и Запорожье уже вошли в состав Российской Федерации, которая "является крупнейшим государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием".

- Примечательно здесь другое. ... В лучшем случае (Украину ждет) - раздел на части. А по сути - это первый шаг к признанию сложившихся реалий, - указал Медведев.

Ранее политик высказывал мнение, что Украину ждет судьба колонии, чья экономика будет постепенно уничтожена, начиная с промышленности и аграрного сектора. Он аткже подчеркнул, что Незалжная уже потеряла территории, которые обеспечивали примерно 40% промышленного потенциала страны, а также 15% довоенного ВВП.