МегаФон запустил собственное решение для организации корпоративной телефонии

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Компания «МегаФон» запустила решение «Корпоративная АТС». Сервис поможет организовать телефонную связь в крупных компаниях, а также эффективно построить работу контактных центров. Проект реализован на базе отечественного программного обеспечения и включен в реестр Минцифры. Решение интегрируется с любыми внутренними системами компаний и обеспечивает бесшовный переход с аналогичных зарубежных сервисов.

«Благодаря интеграции с любыми CRM-системами и программным обеспечением от разных производителей, «Корпоративная АТС» собирает в едином решении всю необходимую информацию – историю обращений и заказов, запись разговоров и статистику, помогая поддерживать высокую скорость обслуживания клиентов. Функционал платформы можно дополнить другими решениями МегаФона. Например, подключить голосовых роботов и системы распознавания и синтеза речи Speech-to-Text», - пояснил директор по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса компании Кирилл Самошонков.

Для сотрудников контактных центров доступна система записи и оценки разговора, визуальный редактор распределения звонков по skill-группам и расписанию с возможностью переключения между сценариями ответа. Пользователь может установить неограниченное количество сценариев переадресации и при помощи голосового меню (IVR) распределять входящие звонки, снижая количество пропущенных вызовов и уменьшая нагрузку на операторов.