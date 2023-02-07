Турция не получала от Финляндии сигналов о готовности на вступление в НАТО без Швеции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анкара не получала от Хельсинки каких-либо сигналов о готовности вступить в Североатлантический альянс без Стокгольма, однако готова рассмотреть данную возможность при наличии этой заявки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

Отмечается, что сроки возобновления переговоров между Турцией, Финляндией и Швецией по членству в альянсе будут зависеть прежде всего от действий Стокгольма.

«На самом высшем уровне было заявлено, что у Турции меньше проблемных моментов с Финляндией в процессе членства в НАТО, чем со Швецией. В этой связи, при наличии отдельной от Швеции заявки, была выражена готовность ее рассмотреть. Но такого сигнала не было», - заявил собеседник агентства.

Напомним, ранее газета Iltalehti со ссылкой на источники среди ведущих политиков Финляндии заявила о намерении Хельсинки вступить Североатлантический альянс без Швеции, если Турция или Венгрия одобрят такую заявку.