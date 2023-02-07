Премьер Британии Сунак теряет поддержку в парламенте из-за отказа повысить расходы на оборону

Риши Сунак Фото: REUTERS

В Британии разгорается новый скандал на фоне отказа премьер-министра Риши Сунака увеличить расходы на оборону. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Журналисты утверждают, что глава британского правительства теряет поддержку в парламенте и среди высокопоставленных военных, которые требуют срочного расширения оборонного бюджета.

"Его очевидное нежелание выделять больше денег вызвало глубокую тревогу среди высокопоставленных офицеров и членов парламента", - говорится в публикации.

По оценкам представителей британского Минобороны и части парламентариев, отправка вооружений на Украину подорвала обороноспособность страны. Они считают, что Лондону необходимо пополнение запасов снаряжения и боеприпасов.

Напомним, глава британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд выступил с призывом "столкнуться с Россией лицом к лицу". Политик утверждает, что на этом фоне Лондону следует "перейти к военному положению" и увеличить численность армии, а также повысить расходы на оборону.

Как ранее писал сайт KP.RU, жители Британии столкнулись с историческим ростом цен на электричество, газ и продовольствие. Уровень инфляции в стране составил рекордные 15%. Из продуктов сильнее всего подорожали молоко и сливочное масло. Цены на них выросли на 46% и 30%, соответственно.