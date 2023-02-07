«Скопинскому маньяку» Мохову продлен срок ареста по делу об укрывательстве убийства Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Скопинский районный суд Рязанской области продлил срок содержания под стражей по делу о сокрытии убийства «скопинскому маньяку» Виктору Мохову. Об этом сказано на сайте суда.

В августе 2022 года по решению суда маньяк был заключен под домашний арест до 7 октября, однако 1 сентября меру пресечения изменили на тюремной заключение. Все произошло из-за того, что обвиняемой в сокрытии убийстве нарушил условия содержания, используя интернет. Он общался со свидетелем, а также приводил его к себе гостей. Мохов подавал апелляционную жалобу, однако суд отказал.

«Ходатайство удовлетворили и продлили до 7 декабря 2022 года включительно меру пресечения в виде заключения под стражу», - сказали в суде.

По версии следствия, Мохов обвинил своего соседа в краже гуся, а позже друг скопинского маньяка убил этого соседа, после чего Мохов помог ему скрыть тело во дворе другого дома. Труп был найден через несколько дней. Кроме того, скопинский маньяк похитил двух девочек, которых насиловал. Они родили детей, которых тот забирал и подбрасывал в подъезды.