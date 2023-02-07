Бездомные собаки напали на трех девочек в Приморье

Местные жители простят решить проблему с бездомными животными Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Село Чугуевка, что в Приморском крае, потрясла новость – стая бездомных псов напала на подростков в самом центре населенного пункта. Как рассказали в издании vostokmedia.com, ребята сразу же отправились в больницу, где им в срочном порядке обработали раны от укусов и сделали прививки от бешенства.

В последнее время часто встречаются истории, когда бродячие собаки нападают на людей. Особое внимание проблеме начали уделять после ЧП, которое произошло в январе 2022 года в Забайкалье. Тогда уличные звери загрызли первоклассницу, люди забили тревогу и попросили власти серьезно подойти к вопросу с бездомными животными. Поэтому после происшествия в Чугуевке, родители девочек 10, 12 и 13 лет заявили, что намерены обратиться в полицию.

Резонансным инцидентом сразу же занялась прокуратура. Надзорный орган оценит, как местное самоуправление выполняет свои обязанности по отлову, содержанию и регулированию численности безнадзорных животных. Тем более что после прошлогоднего случая работа в этом направлении была усилена.

Добавим, что подобное нападение животных – уже не первое в этом селе, поэтому было назначено внеочередное заседание комиссии по делам о чрезвычайных ситуациях на территории Чугуевского муниципального округа. На мероприятии решат, что делать с возникшей и остро стоящей проблемой.