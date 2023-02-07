МИД России назвал истеричной реакцию США на китайский аэростат

Мария Захарова. Фото: Михаил Метцель /ТАСС

Министерство иностранных дел (МИД) России считает достаточными и понятными пояснения Пекина по появлению китайского аэростата в воздушном пространстве Соединенных Штатов. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова во вторник, 7 февраля 2023 года.

По ее словам, КНР в данной ситуации действовала ответственно, чего нельзя сказать о Белом доме, который "истерично" отреагировал на инцидент, случившийся вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

"Китай в этой непростой ситуации действовал ответственно, чего нельзя сказать об импульсивной реакции Вашингтона и американских СМИ: иначе как истеричной её назвать трудно", - подчеркнула Захарова.

Как ранее писал сайт KP.RU, координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не намерены возвращать Китаю обломки сбитого аэростата.

Напомним, китайский МИД выступил с заявлением о том, что замеченный над США аэростат из Китая серьезно отклонился от маршрута из-за ветра. В связи с этим Пекин выразил сожаления по поводу того, что воздушный шар оказался над территорией Соединенных Штатов.

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