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НовостиПолитика7 февраля 2023 9:45

Посол Эстонии в РФ Маргус Лайдре покинул территорию России

Президент Эстонии отозвал дипломата
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Посол Эстонии в РФ Маргус Лайдре покинул территорию России

Посол Эстонии в РФ Маргус Лайдре покинул территорию России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре покинул российскую территорию. Дипломата отозвал президент республики. Данную информацию подтвердило эстонское диппредставительство в России во вторник, 7 февраля.

«Да, сегодня», - приводит ТАСС ответ посольства на соответствующий вопрос.

Напомним, 11 января 2023 года Министерство иностранных дел Эстонии заявило российскому послу о необходимости сократить численность сотрудников в диппредставительстве России до восьми дипломатов до 1 февраля этого года.

В ответ на это российская сторона понизила уровень дипломатических отношений с Таллином. Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Эстонии в Москве, заявив ему решительный протест и посоветовав покинуть страну до 7 февраля 2023 года. Как писал сайт KP.RU, российский посол в Таллине должен покинуть эстонскую столицу в тот же день.