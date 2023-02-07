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НовостиВ мире7 февраля 2023 9:58

Рада утвердила назначение Василия Малюка главой СБУ

Василий Малюк на данный момент исполняет обязанности главы ведомства
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Рада утвердила назначение Василия Малюка главой СБУ

Рада утвердила назначение Василия Малюка главой СБУ

Фото: из соцсетей

Верховная Рада Украины проголосовала за назначение главой Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, который на данный момент исполняет обязанности главы ведомства. Об этом во вторник, 7 февраля, заявил депутат парламента Алексей Гончаренко.

«Главой СБУ назначен генерал Василий Малюк. Верховная рада утвердила соответствующее представление президента Украины», - сказал парламентарий в своем Telegram-канале.

Напомним, Василий Малюк исполнял обязанности главы службы безопасности с июля прошлого года, а с августа 2022 года он стал членом Совета национальной безопасности и обороны. Предшественником был Иван Баканов, которого отстранили от выполнения обязанностей главы СБУ. Соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский, указав на многочисленные факты государственной измены.