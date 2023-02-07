Рада утвердила назначение Василия Малюка главой СБУ Фото: из соцсетей

Верховная Рада Украины проголосовала за назначение главой Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, который на данный момент исполняет обязанности главы ведомства. Об этом во вторник, 7 февраля, заявил депутат парламента Алексей Гончаренко.

«Главой СБУ назначен генерал Василий Малюк. Верховная рада утвердила соответствующее представление президента Украины», - сказал парламентарий в своем Telegram-канале.

Напомним, Василий Малюк исполнял обязанности главы службы безопасности с июля прошлого года, а с августа 2022 года он стал членом Совета национальной безопасности и обороны. Предшественником был Иван Баканов, которого отстранили от выполнения обязанностей главы СБУ. Соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский, указав на многочисленные факты государственной измены.