Шойгу заявил, что ВСУ потеряли 6,5 тысяч военных в январе 2023 года Фото: REUTERS

За январь 2023 года украинские войска потеряли более 6,5 тысяч военнослужащих, 26 самолетов и 7 вертолетов, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Только за первый месяц текущего года они составили более шести тысяч пятисот военнослужащих», - сообщил Шойгу.

Министр обороны добавил, что вооруженные силы Украины также потеряли 26 самолетов, 7 вертолетов, 208 беспилотных летательных аппаратов, 341 танк и другие боевые бронированные машины, 40 боевых машин реактивных систем залпового огня.

Как писал сайт KP.RU, 7 февраля Сергей Шойгу объявил об освобождении семи населенных пунктов от украинских войск: Соледара, Клещеевки, Подгорного, Краснополья, Благодатного, Лобкового, Николаевки.

Министр отметил, что боевые действия в районе Угледара и Артемовска развиваются успешно.

Кроме того, глава военного ведомства подчеркнул, что Вооруженные силы России перемалывают все поставляемое Киеву вооружение и технику как на маршрутах доставки, так и на боевых позициях.

Шойгу добавил, что Вашингтон со своими союзниками открыто призывают Киев к захвату России.