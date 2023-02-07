Шойгу заявил, что российские войска перемалывают все поставляемое Украине вооружение и технику

Сергей Шойгу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы (ВС) России перемалывают все поставляемое Киеву вооружение и технику как на маршрутах доставки, так и на боевых позициях.

«Группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику - как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства в ходе тематического селекторного совещания во вторник, 7 февраля.

По словам Шойгу, только за первый месяц 2023 года Киев потерял свыше шести тысяч пятисот военнослужащих, 341 танк и другие боевые бронированные машины, 208 беспилотных летательных аппаратов, 40 боевых машин реактивных систем залпового огня, а также 26 самолетов и семь вертолетов.

Как писал сайт KP.RU, в ходе тематического селекторного совещания Шойгу также сообщил, что украинские войска потеряли 6,5 тысячи солдат в январе 2023 года.