Шойгу заявил, что США с союзниками призывают Украину к захвату России

Сергей Шойгу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вашингтон со своими союзники намерены максимально затянуть украинский конфликт своими поставками тяжелого вооружения, а также призывами к Украине захватывать российские территории, что втягивает страны Североатлантического альянса в конфликт и может привести к непредсказуемой эскалации.

«США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт. Для этого они приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения, открыто призывают Украину захватывать наши территории», - заявил он.

Как заявил глава российского внешнеполитического ведомства, помощь Киеву со стороны западных стран беспрецедентна.

«Группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику - как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях», - сказал министр в ходе тематического селекторного совещания во вторник, 7 февраля.

Шойгу также сообщил, что украинские войска потеряли 6,5 тысяч военных в январе 2023 года.