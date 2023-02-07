Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 февраля 2023 10:30

Миссис Вселенная Елена Максимова оценила отношение жюри к русским девушкам на конкурсе

Миссис Вселенная Елена Максимова обнажила правду о своей победе: "Жюри не знали, что Удмуртия – это Россия"
София ГОНЧАРОВА
Елена (слева) с "Миссис Вселенная" 2021 Фото: предоставлено героем публикации

Елена (слева) с "Миссис Вселенная" 2021 Фото: предоставлено героем публикации

Российская красавица Елена Максимова, победившая накануне в конкурсе красоты и ставшая новой Миссис Вселенной, рассказала правду о своей победе.

Уроженка небольшой удмуртской деревушки Старая Гыя рассказала, что предвзятого отношения к русским девушкам со стороны членов жюри не было. А причина этому - просто незнание того, что Удмуртия - это Россия.

- Предвзятого отношения к русским девушкам не было. Скажу больше: многие не знали про Удмуртию, поэтому не знали, что я из России, - рассказала девушка KP.RU.

Также она призналась, что завоевать титул мирового масштаба ей удалось благодаря свой уверенности.

До участия в конкурсе Максимова успела родить двоих детей и получить образование в английском вузе. У красавицы также есть сертификат дайвера и свой бизнес. При этом она напомнила, что для успеха женщине требуется трудолюбие, ответственность и усерди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Миссис Вселенная Елена Максимова о закулисье конкурса: «Жюри не поняли, что Удмуртия – это Россия, поэтому судили честно»

Миссис Вселенная из России Елена Максимова призналась, что не соблюдает диеты и не любит макияж (Подробности)