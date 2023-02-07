Борелль высказался об ужесточении цензуры в соцсети Twitter Фото: REUTERS

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррелль на конференции по борьбе с дезинформацией сказал, что обеспокоен планами нового владельца Twitter ослабить контроль за контентом в социальной сети.

«Нам надо понять, как организованы эти кампании по дезинформации, чтобы отвечать на них, определять авторов информационных манипуляций. Нам нужно больше изучать социальные сети. Нам надо знать, откуда это идет, и каковы результаты….», - заявил Боррель.

Он уточнил, «мы слышали новости о том, что Twitter планирует ограничить такой доступ. Это станет серьезным отступлением от прежних обязательств».

Борелль подчеркнул, что нужно больше, а не меньше прозрачности и ответственности, я призываю Twitter обеспечить соблюдение всех взятых обязательств.

Как писал сайт KP.RU, 30 ноября 2022 года владелец Twitter Илон Маск заявил, что при прежнем руководстве социальная сеть активно вмешивалась в выборы.

Он указал, что Twitter очень долгое время не справлялся с доверием и безопасностью и вмешивался в выборы.

14 декабря 2022 года основатель и экс-глава компании Twitter Джек Дорси заявил о личной виновности в том, что соцсеть подвержена корпоративному и государственному влиянию.

По его мнению, «только исходный автор может удалять контент, который производит».

Дорси указал, что «Twitter, которым руководил я, и Twitter сегодня не соответствуют этим принципам».

Он подчеркивал, что самой большой ошибкой было «вкладываться в разработку инструментов, которые позволили бы (Twitter) управлять общественным дискурсом, вместо того, чтобы разрабатывать инструменты для людей, использующих Twitter, которые бы позволили им настроить его под себя».