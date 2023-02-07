Въездной турпоток в Россию снизился почти на треть в 2022 году

В 2022 году в Россию прибыли меньше иностранных туристов, чем в "ковидные" 2021 и 2020 годы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Въездной турпоток в Россию сократился на 30,2% в 2022 году в сравнении с 2021-м. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Как следует из представленных данных с января по декабрь страну посетили чуть больше 200 тысяч иностранных туристов.

Снижение отмечается третий год подряд. В 2021-м въездной турпоток в Российскую Федерацию составлял 288,3 тысяч визитов, а в 2020-м - 335,8 тысяч.

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что туристический поток по России во время новогодних праздников года вырос на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

По словам вице-премьера, загрузка российских отелей в зимние каникулы была на уровне 70-95%. Турпоток, помимо традиционных направлений, таких как Москва и Санкт-Петербург, увеличился на горнолыжных курортах Северного Кавказа, Сахалинской области, Шерегеша, центральной части страны и Урала.