Путин оценил темпы развития Москвы

Фото: сайт Кремля

7 февраля российский лидер Владимир Путин провёл рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Во время беседы глава государства оценил темпы развития российской столицы, назвав их "мощными".

- Мощное развитие Москвы, мощное, - сказал Путин, комментируя доклад Собянина.

Также политики обсудили вопросы экономики, промышленности, здравоохранения и развития транспортной инфраструктуры столицы. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Президент отметил, что по всем направлениям, о которых шла речь с рамках данной беседы, проделана большая работа. Он также указал, что каждое из них является чрезвычайно важным.

- Да, конечно, при таком огромном количестве населения и при такой плотности это непростая задача, но в целом в Москве это удается лучше, чем во многих других мегаполисах мира. ... Так что и Вас, и всю Вашу команду хочу за это поблагодарить, - подытожил Путин.

Ранее сообщалось, что Москва вошла в тройку лидеров среди мегаполисов мира по привлекательности для жителей. Столица России стала лидером по критериям "качество жизни" и "скорость изменений", отличившись высоким уровнем защищенности при чрезвычайных ситуациях, а также высоким баллом в области экологии и образования.