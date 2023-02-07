На Западе заявили, что Байден боится разгневать Путина

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден отказывается отправлять американские войска на Украину, так как боится навлечь на Вашингтон гнев российского лидера Владимира Путина. Такое мнение выразила западный аналитик Брук Сэмпл в статье для агентства Bloomberg.

По ее словам, Соединенные Штаты продолжают оказывать военную помощь Киеву, что повышает напряженность в отношениях Вашингтона и Москвы, но при этом есть грань, которую Белый дом не собирается переступать.

"Такая помощь имеет свои пределы, поэтому американский президент Джо Байден отказывается отправлять на линию фронта свои войска, не желая еще больше гневить Путина", - уточнила Сэмпл.

Как ранее писал сайт KP.RU, Джозеф Байден заявил, что американские истребители F-16 следует оставить в Соединенных Штатах, а не отправлять Вооруженным силам Украины в рамках одного из пакетов военной помощи США.

Напомним, обозреватель Хал Брендс выразил мнение, что Вашингтон наращивает поставки Киеву новейшего вооружения, надеясь на быстрое дипломатическое урегулирование конфликта с Москвой.

По оценке журналиста, обновленная стратегия Байдена является "разумной попыткой справиться с изменениями на поле боя и выяснить, как военные успехи могут способствовать урегулированию".