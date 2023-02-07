В Британии объяснили, почему Запад не поставит Украине истребители F-16 Фото: REUTERS

Страны Запада не намерены поставлять Украине истребители F-16 из-за опасений наземной сети российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК), в том числе С-400. Об этом говорится в публикации британского издания The Spectator.

Как отмечает аналитик Джастин Бронк, дело в том, что небо над линией соприкосновения на Украине прикрыто плотной сетью российских систем противовоздушной обороны, начиная с ЗРК малой и средней дальностей, например, "Бук" и "Тор". Кроме того, российские силы для обнаружения летательных аппаратов противника использует специальные радары.

В публикации также говорится, что равнинная местность на территории Украины накладывает ограничения на использование истребителей на сверхмалых высотах.

Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявлял, что США приняли решение не поставлять Киеву истребители F-16 из-за того, что Украина уже получает от Вашингтона военную помощь в больших объемах.

Напомним, западные страны начали обсуждать возможность передачи Украине истребителей в январе 2023 года. Тогда польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что в Украину из Польши передадут истребители F-16 только при координации с НАТО.