FT: украинский конфликт вызвал кризис в цепочке поставок боеприпасов в Европе Фото: REUTERS

Украинский конфликт привел к кризису поставок боеприпасов в европейских странах, поскольку производители вооружений хотят пополнить национальные запасы государств, но при этом и обеспечить поставки Киеву. Об этом во вторник, 7 февраля, пишет газета Financial Times.

Сообщается, что рекордный спрос на боеприпасы создает огромную нагрузку на промышленные мощности европейских стран. По подсчетам специалистов, в день Украина просит свыше 5 тысяч снарядов, столько же, сколько запрашивает небольшая европейская страна ежегодно.

Кроме того, дополнительное давление на цепочки поставок создается из-за недостатка производственных мощностей, а также нехватки критически важного сырья. Данные цепочки поставок также были нарушены пандемией коронавирусной инфекции, что до сих пор не восстановлено.

Генеральный директор норвежско-финского оборонного предприятия Nammo Мортен Брандтсег заявил, что спрос на некоторые компоненты вырос настолько, что сроки доставки увеличились до нескольких лет.

Тем временем, поставщики сырья и компонентов для боеприпасов заявляют, что их клиенты требуют нарастить выпуск определенных материалов на 100-200%, но руководители предприятий утверждают, что такое невозможно сделать в короткие сроки.