Боррель признал практическую помощь СМИ-иноагентам в России со стороны ЕС

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Европейский союз оказывает активную поддержку средствам массовой информации, признанным в России иноагентами. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в ходе выступления на конференции по "борьбе с дезинформацией" во вторник, 7 февраля 2023 года.

Дипломат при этом отказался уточнять, каким именно образом оказывается помощь.

"Я не могу раскрывать детали, но, поверьте мне, именно мы поддерживаем их в практическом ключе, - подчеркнул Боррель. - Не могу сказать, как именно, поскольку окажу им дурную услугу".

Как ранее писал сайт KP.RU, в ходе того же мероприятия Жозеп Боррель назвал запрет ряда российских СМИ в Европе "защитой свободы слова". По его словам, в данном направлении Европейский союз пока "делает недостаточно", в связи с чем он призвал Брюссель "идти дальше".

На этом фоне официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова усомнилась в адекватности евродипломата.