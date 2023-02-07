Corriere della Sera: Землетрясение в Турции сдвинуло литосферные плиты на три метра Фото: REUTERS

Землетрясение на юге Турции привело к геологическому сдвигу, в результате которого литосферные плиты переместились на три метра, об этом заявил президент Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) Карло Дольони в интервью газете Corriere della Sera.

«Аравийская плита сдвинулась примерно на 3 метра в направлении северо-восток-юго-запад по отношению к Анатолийской плите. Мы говорим о структуре в пограничной зоне между этим миром, Аравийской плитой, и Анатолийской плитой», - заявил эксперт.

По его словам, «это как если бы Турция сдвинулись на юго-запад».

Ученый отметил, что общая величина разлома составила как минимум 150 километров, «все произошло за несколько десятков секунд».

Как писал сайт KP.RU, 7 февраля 2023 года турецкий вице-президент Фуат Октай заявил, что число жертв из-за мощных землетрясений в Турции превысило 3,4 тысячи человек, а ранены более 20 500.

Он подчеркнул, что число жертв возросло до 3 419 человек, 20 534 получили ранения и уточнил, что на данный момент погода мешает доставлять помощь в пострадавшие регионы.

6 февраля 2023 года в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции рано утром произошло землетрясение магнитудой 7,4 и привело к разрушению во многих городах, а также к многотысячным жертвам.

Через несколько часов новое землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано в центральной части Турции.