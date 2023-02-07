Собянин предложил Путину открыть в Москве Большую кольцевую линию метро

Владимир Путин и Сергей Собянин. Фото: сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил президенту России Владимиру Путину принять участие в открытии Большой кольцевой линии столичного метро. Соответствующее заявление прозвучало в ходе встречи градоначальника с российским лидером во вторник, 7 февраля 2023 года. Полное содержание диалога приводится на сайте Кремля.

Собянин, в частности, напомнил, что российский лидер участвовал в открытии части линии, когда она была закончена на две трети.

"Сейчас мы закончили ее полностью и в ближайшие дни, если вы сочтете возможным, то хотим с вашим участием открыть Большую кольцевую линию в целом по всему кругу", - подчеркнул мэр Москвы.

Напомним, Большая кольцевая линию столичного метро станет крупнейшей кольцевой магистралью среди всех мировых метрополитенов. Она насчитывает 31 станцию, а ее суммарная протяженность составит порядка 70 километров.

Как ранее писал сайт KP.RU, Сергей Собянин сообщил, что с 2011 года в Москве в полтора раза увеличилась сеть метрополитена, учитывая МЦК. За это время было открыто 69 новых станций.

По его словам, в 2023 году в московском метрополитене появится около 300 новейших вагонов "Москва-2020". В них обновят интерьеры, создадут комфортные условия для маломобильных граждан, а также появятся более современные зарядные устройства.