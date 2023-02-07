Командир «Ахмата» считает, что в боевых действиях на стороне Украины участвуют кадровые военные НАТО Фото: REUTERS

Командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов считает, что в боевых действиях на стороне Украины в Донбассе участвуют кадровые военнослужащие НАТО.

«Все-таки это не наемники, а профессиональные кадровые военные блока НАТО», - сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

Он пояснил, что это вопрос однозначный, потому что, если бы это были обычные, стандартные наемники, я не думаю, что для того, чтобы вытащить одно тело такого наемника, клали бы сотни украинских военных.

Как писал сайт KP.RU, 7 февраля 2023 года ветеран Вооруженных сил США, писатель Ноктис Дрейвен сказал о том, что американские наемники на Украине сражаются не на той стороне.

Он отметил, что понимает, что у России не было другого выбора, кроме как убрать их с поля, но, черт возьми, это отстой.

6 февраля 2023 года военный стратег Минобороны Австрии Райснер заявил, что ВСУ на данный момент не нужны солдаты НАТО, так как те уже находятся на фронте в виде наемников.

Он уточнил, что налажена целая схема, в рамках которой военные НАТО вступают в ряды украинских войск, а также в ряды украинских воинских формирований.

16 декабря 2022 года военкор Александр Коц заявил, что количество наемников на Украине превышает все разумные пределы.

Он отметил, что в основном это прибывшие из США, Каданы, Польши, Британии. Причем там участвуют в конфликте уже иностранные частные военные компании.

Коц приывел пример, что в Харьковской области в малых маневренных группах были 80% иностранцев.

Военкор подчеркнул, что не надо питать себя иллюзией, что мы не можем победить маленькую Украину - мы сейчас сражаемся со всем миром.