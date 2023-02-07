Командир спецназа "Ахмат" заявил, что ВСУ готовят вторую линию обороны в ЛНР перед отступлением

ВСУ готовят вторую линию обороны в ЛНР на случай отступления Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят вторую линию обороны в Луганской Народной Республике (ЛНР), готовясь к возможному отступлению. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".

"Я так думаю, вопрос однозначный, что они должны будут отойти, - уточнил Алаудинов. - Готовят они позиции, вторую линию обороны, эшелон готовят".

По его словам, ВСУ пытаются удержать позиции, но при этом несут большие потери. На этом фоне противник пытается их восполнить, перебрасывая к линии боевого соприкосновения новые резервы, добавил командир "Ахмата".

Как ранее писал сайт KP.RU, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что только за январь 2023 года украинские войска потеряли более 6,5 тысяч военнослужащих, 341 танк, 208 беспилотников, 26 самолетов и 7 вертолетов.

Напомним, в ходе того же выступления Сергей Шойгу объявил об освобождении семи населенных пунктов от украинских войск. Речь идет о Соледаре, Клещеевке, Подгорном, Краснополье, Благодатном, Лобковом и Николаевке.