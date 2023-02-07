Госдума в первом чтении приняла проект о прекращении гражданства Украины со дня заявления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект о прекращении украинского гражданства со дня подачи лицом необходимого заявления в МВД России о выходе из него.

«Проектом федерального закона «Об особенностях правового положения граждан Российской Федерации, имеющих гражданство Украины» предусматривается, что такие граждане считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими в МВД России или его территориальный орган заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины», - говорится в пояснительной записке к проекту.

Как отмечалось, что со дня подачи такого заявления граждане обязываются воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины.

Как писал сайт KP.RU, 19 декабря 2022 года в Госдуму РФ был внесен проект о прекращении украинского гражданства со дня подачи лицом необходимого заявления в МВД России о выходе из него.

18 января 2023 года комитет Госдумы РФ одобрил законопроект о введении штрафов от 30 до 450 тысяч рублей за неправильное обращение с навозом.

Как отметили, что законопроект о навозе рассматривался в Госдуме РФ еще в прошлом году, когда парламентарии проголосовали за него в первом чтении.

Один из авторов данной инициативы, в ходе слушаний, заявлял, что сам работал агрономом и знал, сколько у него отходов, напомнив о важности учета навоза, однако призвал не бюрократизировать этот процесс.