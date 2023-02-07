Политик Филиппо считает, что визит Зеленского в Брюссель приведет к эскалации конфликта на Украине

Во Франции назвали ошибкой приглашение Зеленского в Брюссель Фото: REUTERS

Экс-депутат Европарламента, французский политик Флориан Филиппо раскритиковал приглашение главы Украины Владимира Зеленского в Брюссель.

По мнению француза, планируемый визит украинского президента приведет к эскалации конфликта.

Политик, в частности, напомнил, что незадолго до этого генсек Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гуттереш предупредил об угрозе разрастания конфликта на Украине до "глобальной войны".

"Несколько часов спустя Зеленского приглашают в Брюссель - лучший способ подлить масла в огонь и перейти к тотальной войне", - написал Филиппо в сети микроблогов Twitter.

Как ранее писал сайт KP.RU, китайские журналисты пришли к выводам, что Запад во главе с Соединенными Штатами нарушают допустимые границы военной помощи Киеву, что угрожает эскалацией конфликта вплоть до ядерной войны.

Напомним, свыше 31 тысячи человек в Италии подписали петицию, созданную против трансляции обращения Владимира Зеленского на музыкальном фестивале "Сан-Ремо".

Организаторы всемирно известного конкурса песни собирались показать видеообращение лидера Украины в заключительный день 11 февраля 2023 года, но в итоге решили, что Украины отправит текст, который зачитают ведущие.