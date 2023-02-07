Развитие рынка ипотечной секьюритизации связано с автоматизацией и стандартизацией выпуска ценных бумаг — итоги встречи в ДОМ.РФ

В ДОМ.РФ прошел профильный митап по теме ипотечной секьюритизации. Участвовали представители крупнейших ипотечных кредиторов и Ассоциации ФинТех. Развитие направления в будущем будет связано с реализацией новых возможностей, которые участники рынка получили благодаря законодательному регулированию. Кроме того, на развитии секьюритизации скажутся темпы стандартизации и автоматизации процесса выпуска ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) — к таким выводам пришли по итогам встречи.

Секьюритизация ипотечных кредитов — это форма привлечения банком дополнительного финансирования за счет выпуска ценных бумаг. Их обеспечивают активами — портфелем ипотечных кредитов. Проще говоря, секьюритизация — превращение ипотечного займа в ценную бумагу. Развитие рынка ипотечных облигаций входит в число основных задач Института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. Поскольку секьюритизация остается одним из важных инструментов повышения доступности жилья в стране.

Во время митапа спикеры подчеркнули: современный рынок ипотечной секьюритизации развивается усилиями Института развития в жилищной сфере. ДОМ.РФ выступает как оригинатор и организатор выпусков ИЦБ с гарантией. Также ими выступают крупные российские банки, располагающих активами для обеспечения (покрытия) при выпуске ценных бумаг.

Прошлый год отметился высокой волатильностью ставок на ипотечной рынке. Несмотря на это прошло 15 выпусков ИЦБ ДОМ.РФ. Общий объем составил почти 400 млрд рублей — сюда входит и совместные выпуски с основными игроками рынка. Совокупный объем таких ценных бумаг в обращении достиг 1,6 трлн рублей. 7% от общего ипотечного портфеля секьюритизировано через ИЦБ ДОМ.РФ.

Замдиректора по секьюритизации ДОМ.РФ Екатерина Усольцева во время митапа сообщила:

— В 2023 году ожидается, что все банки, которые провели выпуски в прошлом году, продолжат проводить сделки секьюритизации. Это будут и крупные банки с госучастием, и частные финансовые организации. Также мы ждем появление новых оригинаторов.

Во время дискуссии спикеры митапа согласились: секьюритизация ипотеки, выданной на покупку жилья в новостройках, остается большим резервом рынка. В прошлом году приняли ряд поправок в законодательство, что позволило облегчить выдачу закладных на договоры долевого участия и их секьюритизацию. Сейчас Институт развития уже готовит пилотные выпуски ИЦБ ДОМ.РФ, в значительной мере обеспеченные этим продуктом.

Руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдбер сообщил, что доля сделок на первичном рынке в общем объеме выдаваемых жилищных кредитов превысила 40%. А доля льготных программ в выдаче за минувший год достигла 46% от общей выдачи и 82% на рынке новостроек.

Банки также демонстрируют интерес к секьюритизации льготного продукта, который позволяет размещать облигации с плавающей ставкой. Она, в свою очередь, привязана к ключевой ставке ЦБ. За 2022 год прошло сразу семь выпусков ИЦБ, обеспеченных кредитами по программам Льготной и Семейной ипотеке.

Участники подчеркнули важность автоматизации процесса структурирования сделок и их стандартизацию. Необходим и переход на электронный документооборот, прежде всего, в части договоров страхования и закладных. Все три фактора будут способствовать развитию секьюритизации в России.

— С 2020 года при методологической поддержке ДОМ.РФ число выданных е-закладных (электронных — прим.ред.) выросло накопленным итогом в 15 раз — до 403 тысяч. 60% ипотечного покрытия выпусков ИЦБ ДОМ.РФ в 2022 году сформировано электронными закладными, — сообщил заместитель управляющего директора ДОМ.РФ Олег Комлик.

В конце 2023 года Банк ДОМ.РФ провел первую сделку по покупке квартиры на этапе строительства с одновременным оформлением электронной закладной. Такой формат формат взаимодействия для сторон сделки признали наиболее эффективным, а значит есть потребность в масштабировании практики.