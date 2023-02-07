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НовостиПолитика7 февраля 2023 13:26

Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины 7 февраля 2023 года

Сигнал тревоги прозвучал в нескольких украинских регионах
Сергей ГАПЧУК
Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины 7 февраля 2023 года

Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины 7 февраля 2023 года

Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины и на подконтрольной Киеву части Херсонской области, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Отмечалось, что сигнал тревоги прозвучал в этих регионах практически одновременно – около 15:53 (мск).

Как писал сайт KP.RU, 6 февраля 2023 года на Украине сразу в нескольких областях вечером объявлялась воздушная тревога.

Уточнялось, что сирены звучали в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях страны, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

3 февраля 2023 года сервис воздушной тревоги Минцифры Украины дважды сообщал, что по всей территории Украины проходили сигналы оповещения о воздушной тревоге.

31 января 2023 года воздушная тревога на всей территории Украины за сутки объявлялась трижды.