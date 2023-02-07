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НовостиОбщество7 февраля 2023 13:32

Мосгорсуд оставил в силе решение об отзыве лицензии СМИ у печатной версии "Новой газеты"

Судебная коллегия отклонила апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы
Владимир РОМАНЕНКО
Судебная коллегия отклонила апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы

Судебная коллегия отклонила апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы

Фото: из соцсетей

Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда Москвы об отзыве лицензии СМИ у печатной версии "Новой газеты". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"Судебная коллегия отклонила апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы", - сказали в суде.

Напомним, 6 сентября 2022 года Басманный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора об отзыве лицензии у "Новой рассказ-газеты".

Как ранее писал сайт KP.RU, Роскомнадзор по требованию Прокуратуры РФ ограничил доступ к сайту "Новая рассказ-газета", который создан коллективом приостановившей работу "Новой газеты".

Агентство уточнило, что сайт заблокирован в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

Причиной для подачи такого иска стало непредоставление устава редакции издания в установленные законом о СМИ сроки.