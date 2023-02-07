Мосгорсуд оставил в силе решение об отзыве лицензии СМИ у печатной версии "Новой газеты"

Судебная коллегия отклонила апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы Фото: из соцсетей

Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда Москвы об отзыве лицензии СМИ у печатной версии "Новой газеты". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"Судебная коллегия отклонила апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы", - сказали в суде.

Напомним, 6 сентября 2022 года Басманный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора об отзыве лицензии у "Новой рассказ-газеты".

Как ранее писал сайт KP.RU, Роскомнадзор по требованию Прокуратуры РФ ограничил доступ к сайту "Новая рассказ-газета", который создан коллективом приостановившей работу "Новой газеты".

Агентство уточнило, что сайт заблокирован в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

Причиной для подачи такого иска стало непредоставление устава редакции издания в установленные законом о СМИ сроки.