Путин поблагодарил Собянина за реализацию столичных программ и проектов развития

Владимир Путин поблагодарил Сергея Собянина и его команду за реализацию проектов развития Москвы. Фото: kremlin.ru.

Сергей Собянин и его команда достигли больших результатов в реализации программ развития Москвы, отметил Владимир Путин. Президент России 7 февраля в ходе встречи с главой столицы поблагодарил его за плодотворную работу. Глава государства выразил надежду, что Сергей Собянин и его коллеги продолжат разрабатывать и внедрять новые городские проекты.

«Помню, как еще несколько лет назад, не так давно, большие сомнения были по поводу того, сможет ли Москва обеспечить нормальное движение, нормальный трафик внутри города, внутри городских площадей. Да, конечно, при таком огромном количестве населения и при такой плотности это непростая задача, но в целом в Москве это удается лучше, чем во многих других мегаполисах мира», - рассказал Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что в Москве активно развивается здравоохранение, образование, внедряются новые социальные программы, развивается комфортная городская среда.

«Так что и вас, и всю вашу команду хочу за это поблагодарить. Надеюсь, что в таком темпе и с таким качеством работа будет продолжена и в ближайшее время», - отметил Владимир Путин.

Сергей Собянин рассказал президенту о новых экономических и социальных проектах. По итогам 2022 года Москва заняла третье место среди мегаполисов планеты по валовому продукту с учетом паритета покупательной способности.

«Мы нарастили в два раза объем инвестиций за пять лет, на 40% увеличился объем обрабатывающей промышленности даже без учета Московского НПЗ, а с учетом ввода новых мощностей Московского НПЗ объем обрабатывающих отраслей увеличится в два раза», - рассказал Сергей Собянин.

В столице создаются крупные промышленные комплексы, производство в которых будет связано с новейшими технологиями. Это техноцентр в Руднево, где будут выпускать беспилотные летательные аппараты, фармацевтический кластер в Зеленограде, а также кластер электромобилей. Развивается здравоохранение: с 2020 года город реализует масштабный проект по капитальному ремонту городских поликлиник, строятся новые больницы и центры экстренной медицинской помощи. Внедряются новые врачебные технологии, повышается качество обслуживания пациентов. А опыт Москвы в сфере образования тиражируется по всей стране.

«Параллельно мы работаем с «Московской электронной школой». Около 2 миллионов единиц контента уже закачано в эту школу. Очень системный, глубокий проект, который позволяет улучшить качество школьного образования. И сегодня около 4,5 миллиона обращений в сутки к этому контенту. Вы давали поручение, чтобы попытаться все-таки распространить этот опыт на другие регионы. Мы с министерством образования и с Минцифры создали проект, где «Московская электронная школа» будет основой для российской электронной школы под названием «Моя школа», - рассказал Сергей Собянин.

В этом году в столице продолжится реализация крупных транспортных проектов. В ближайшее время запустят Большую кольцевую линию Московского метрополитена, будут открыты МЦД-3 и МЦД-4.

«В этом году достроим вторую очередь и достроим Южную хорду, тоже большой проект, 40 километров, соединим Московский скоростной диаметр с направлением на Казань, которое сейчас строят федеральные коллеги. Таким образом, от Казани на Питер будет идти дорога, и здесь еще скоростная магистраль. У нас получается, по сути, четвертое транспортное кольцо из хордовых сообщений», - рассказал Сергей Собянин.

Глава города также напомнил, что по программе реновации в новые квартиры уже переехали 100 тысяч москвичей. В ближайшие годы из аварийного жилья переселят еще 200 тысяч человек.