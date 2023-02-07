NYT: ВСУ измучены и несут большие потери под Артемовском

Армия Украины не сможет удерживать долго Артемовск из-за нехватки личного состава и вооружения Фото: REUTERS

Армия Украины несет серьезные потери под Артемовском (Бахмутом) из-за сильного истощения за год спецоперации России. Об этом пишет издание The New York Times.

"Особенно сложно, когда у вас 50 парней, а у них - 300", - рассказал журналистам пехотинец ВСУ по имени Павел. По данным газеты, армия Украины, вероятно, не сможет удерживать долго Артемовск не только в связи с нехваткой солдат, но и недостаточным количеством техники и боеприпасов.

NYT пишет со ссылкой на военных аналитиков, что одним из вероятных сценариев может быть движение российских сил вниз с севера и вверх с юга по дуге, создавая большую клешню, которая перережет украинские линии снабжения, идущие на восток и запад.

"Первые этапы русского наступления уже начались. Украинские военные говорят, что Бахмут (Артемовск)... скорее всего, скоро падет. В других местах российские силы продвигаются небольшими группами и прощупывают линию фронта в поисках слабых мест украинцев", - пишет издание.

Напомним, за январь 2023 года украинские войска потеряли более 6,5 тысяч военнослужащих, 26 самолетов и 7 вертолетов, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Прежде сайт "КП" писал, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске растут из-за проблем со спутниковой и радиосвязью. На этом фоне в украинской армии увеличиваются "панические настроения", в том числе у офицерского состава.