Невролог объяснил, почему с возрастом становится сложнее учиться Фото: Анастасия Осипова

После 20 лет человеческий мозг созревает, поэтому его ресурсы начинают работать на совершенствование уже имеющихся нейронных сетей, а также поиск простых решений для стандартных задач. В итоге человеку становится сложнее получать новые навыки и знания. Об этом в беседе с «Газета.Ru» рассказал профессор кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова Игорь Вознюк.

Как отметил эксперт, в более зрелом возрасте обучение чему-либо новому может произойти при условии мощной мотивации. Так, люди, потерявшие работу, смогут начать изучать новые языки или же получить какие-то ранее незнакомые навыки.

«Становятся возможны процессы на уровне сети нейронов (обученных клеток), процессы необходимые для формирования новых связей, а главное, для рекрутирования в интересах новой "цели" хорошо работающих сложившихся сетей», - заявил специалист.

Вознюк отметил, что обучение будет проходит хорошо, однако «уже рационально», поскольку человеческая нервная система «пытается использовать наработанные шаблоны».

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