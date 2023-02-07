«Малыш кричал, не понимая»: Спасатели достали живого ребенка из-под завалов дома в Тульской области

Очевидец рассказал, как из-под завалов дома в Ефремове спасли ребенка Фото: соцсети

7 февраля 2023 года в городе Ефремов Тульской области в результате взрыва газа обрушился подъезд пятиэтажного дома.

Один из очевидцев трагедии по имени Андрей рассказал KP.RU, как из-под завалов дома в Ефремове спасли ребенка. Самое главное, что малыш остался жив.

«Все произошло мгновенно. Я живу неподалеку – гулял с собакой – обернулся на звук, а там дом складывается», - сообщил Андрей.

Он пояснил, «мы кинулись ближе, оттуда кричат, я слышал детский плач».

«Потом при мне спасатели уже вытащили живого ребенка, он кричал, не понимая, что происходит», - рассказал очевидец.

Как писал сайт KP.RU, 7 февраля 2023 года подъезд пятиэтажного жилого дома рухнул в Ефремове Тульской области.

По уточненным данным МЧС России: при взрыве газа в доме в Ефремове - четыре человека погибли, двое остаются под завалами, еще пять человек спасены.

Отмечалось, что прибывшим на место ЧП спасателям удалось спасти несколько человек из-под завалов обрушившегося в результате мощного взрыва подъезда жилого дома.

Как уточнялось, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Официально причина взрыва газа в жилом доме в Евремове не сообщалась. По предварительным данным, это был взрыв бытового газа.