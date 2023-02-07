Умер Авраам Лемпель, создатель технологии для MP3, ZIP и PDF

Фото: technion.ac.il

Умер Авраам Лемпель - израильский ученый-компьютерщик, создавший технологии MP3, ZIP и PDF. Ему было 86 лет, сообщает портал Ynet.

Одним из главных достижений профессора называется разработка алгоритмов сжатия данных, которые впоследствии использовались в основе других файловых форматов.

В публикации также сообщается, что Лемпель родился во Львове в феврале 1936 года. Позже он переехал в Израиль, где окончил Технион (технологический институт).

В 1967 году ему была присвоена степень доктора технических наук, а в 1977 году он стал профессором. Вместе с профессором Якобом Зивом в 1977 и 1978 годах специалист публиковал работы на тему алгоритмов сжатия информации. Семейство алгоритмов было обозначено как LZ.

До этого сообщалось о смерти Клайва Синклера – британского изобретателя, компания которого в 1982 году выпустила популярный и доступный компьютер ZX Spectrum. О смерти сэра Клайва сообщила газете Guardian его дочь Белинда Синклер. Женщина рассказала, что ее отец скончался утром у себя дома в Лондоне, в окружении родных и близких.