Между Россией и США в декабре 2022 года возрос товарооборот Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В декабре 2022 года США увеличили экспорт в Россию до 112,8 миллиона долларов с ноябрьских 62,6 миллиона долларов, об этом свидетельствуют данные американской статистики.

Отмечается, что импорт из России увеличился до 638,4 миллиона долларов с 594,3 миллиона долларов.

Как уточнили, товарооборот в прошлом году был в разы ниже показателей декабря 2021 года. Тогда американский экспорт в Россию составлял 547,3 миллиона долларов, импорт – почти 1,9 миллиарда долларов.

Как писал сайт KP.RU, 2 февраля 2023 года посольство РФ в Вашингтоне заявило, что вводимые властями США нелегитимные санкции в отношении России и сотрудничающих с нею государств никогда не достигнут своей цели – российская экономика, вопреки ожиданиям на Западе, вовсе не лежит в руинах, а стабильно и плодотворно развивается.

Ранее газета The New York Times сообщала о полной неэффективности и бесполезности американских и европейских санкций против России.

Как подчеркивали журналисты, несмотря на все введенные ограничения и рестрикции, сокрушить российскую экономику у "коллективного Запада" в 2022 году в итоге так и не получилось.

Аналитики отмечали, что действия правительства РФ, оперативно отреагировавшего на введенные санкции, были образцовыми, в связи с чем падение российской экономики в минувшем году оказалось совсем не таким катастрофическим.