Реабилитолог Горковский призвал отказаться от упражнений для исправления осанки из интернета Фото: REUTERS

Реабилитолог, спортивный врач и сооснователь фитнес-школы Evotren Дмитрий Горковский в беседе с «Газета.Ru» назвал одним из самых распространенных направлений самолечения коррекцию осанки, отметив, что первой опасность такого подхода является неправильный диагноз.

Особенно рискованной эксперт назвал самодиагностику дефектов осанки у детей и подростков, поскольку это может привести к развитию сколиоза. Еще одним риском, по его словам, является попытка работать только над той областью тела, положение которой не удовлетворяет, поскольку неправильное положение лопаток или головы, как он отметил, не означает проблему в них.

Еще одной ключевой проблемой в самолечении Горковский назвал некорректные комплексы упражнений из интернета.

«Проблема этих упражнений в том, что чаще все они абсолютно несбалансированы и могут приводить к мышечному закрепощению или тем же травмам. В том числе это касается «универсальных» способов улучшения осанки, которые даже не разделяют типы нарушения постурального баланса», - заявил он, отметив, что «в лучшем случае вы просто потеряете время, в худшем можете усугубить ситуацию».

Ранее пластический хирург Анастасия Гузик в беседе с «Пятым каналом» назвала неправильную осанку главной причиной изменения контуров лица.

Эксперт в области физической реабилитации и механики тела Владимир Бондаренко заявил о пользе ношения рюкзака спереди. Как писал RT, специалист заявил, что в грудном отделе выпрямляется сутулость.