Госдума России во II чтении приняла законопроект о резервировании даты и времени проезда границы для грузовиков Фото: REUTERS

Госдума России на заседании 7февраля приняла во II чтении законопроект об обязательном резервировании даты и времени пересечения границ РФ для водителей грузового транспорта.

Закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ" дополняется новой статьей 30.1. "Проезд грузовых транспортных средств, используемых для осуществления международных автомобильных перевозок".

В проекте закона говорится, что электронная очередь будет работать в соответствии с установками правительством РФ и вступит в силу 1 сентября 2023 года.

Предполагается, что новый порядок будет включать в себя перечень документов для резервирования, порядок контроля пересечения границы в указанное время, а также категории транспортных средств, которые смогут проезжать КПП вне очереди.

Правительство РФ также предусмотрело порядок размещения транспорта вдоль дороги для обеспечения возможности проезда. Вместе с тем взято на контроль властей и благоустройство зоны, которое предполагает размещение специальных остановок с санузлами, водой и всем необходимым для удобства людей в очереди.

Законопроект о резервирование даты и времени проезда через сухопутную границу Российской Федерации будет действовать только на некоторых пограничных пунктах страны. Об этом во вторник, 24 января, сообщил Минтранс РФ, уточнив, что новый проект о резервировании времени будет распространяться только на грузовой автотранспорт.