В Ефремове семь квартир полностью разрушены из-за взрыва газа Фото: соцсети

В Ефремове Тульской области семь квартир полностью разрушены из-за взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Разрушены полностью семь квартир», - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что спасатели пока разбирают завалы без применения тяжелой техники.

Как писал сайт KP.RU, 7 февраля 2023 года подъезд пятиэтажного жилого дома рухнул в Ефремове Тульской области. По предварительным данным, обрушение произошло в результате взрыва газа.

По уточненным данным МЧС России, в результате обрушения подъезда многоэтажного дома погибли четыре человека, пять человек были спасены.

Один из очевидцев трагедии по имени Андрей рассказал KP.RU, как из-под завалов дома в Ефремове спасли ребенка. Самое главное, что малыш остался жив.

«Все произошло мгновенно. Я живу неподалеку – гулял с собакой – обернулся на звук, а там дом складывается», - сообщил Андрей.

Он пояснил, «мы кинулись ближе, оттуда кричат, я слышал детский плач».

«Потом при мне спасатели уже вытащили живого ребенка, он кричал, не понимая, что происходит», - рассказал очевидец.