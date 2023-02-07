В Ефремове семь квартир полностью разрушены из-за взрыва газа Фото: соцсети
В Ефремове Тульской области семь квартир полностью разрушены из-за взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«Разрушены полностью семь квартир», - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что спасатели пока разбирают завалы без применения тяжелой техники.
Как писал сайт KP.RU, 7 февраля 2023 года подъезд пятиэтажного жилого дома рухнул в Ефремове Тульской области. По предварительным данным, обрушение произошло в результате взрыва газа.
По уточненным данным МЧС России, в результате обрушения подъезда многоэтажного дома погибли четыре человека, пять человек были спасены.
Один из очевидцев трагедии по имени Андрей рассказал KP.RU, как из-под завалов дома в Ефремове спасли ребенка. Самое главное, что малыш остался жив.
«Все произошло мгновенно. Я живу неподалеку – гулял с собакой – обернулся на звук, а там дом складывается», - сообщил Андрей.
Он пояснил, «мы кинулись ближе, оттуда кричат, я слышал детский плач».
«Потом при мне спасатели уже вытащили живого ребенка, он кричал, не понимая, что происходит», - рассказал очевидец.