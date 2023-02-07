Сейсмолог Люсина допустила связь землетрясений в районе Курильских островов и Турции Фото: REUTERS

Доцент кафедры физики МГУ, сейсмолог Анна Люсина в беседе с Lenta.ru заявила, что на сегодняшний день нельзя достоверно связать землетрясение, которое произошло во вторник, 7 февраля, в районе Курильских островов, с землетрясениями в Турции, однако сейсмоопасные районы России вполне могут ощутить последствия данного природного явления.

«Не могу объяснить, с чем именно связано землетрясение в районе Курильских островов. Но землетрясения происходят в сейсмоопасных зонах, к ним относятся и Курилы, и Камчатка, и Сахалин … Если где-то происходит перераспределение напряжений, это может откликнуться далеко через океан, оно передается в виде сейсмических волн», - заявила специалист.

Люсина заявила, что землетрясение в районе Курильских островов возможно связано с катаклизмом в Турции, однако уверенности в этом на сегодняшний день нет.

Тем временем директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин предупредил о повторных подземных толчках в Турции магнитудой 6 и выше. Как сообщал телеканал «360», они могут произойти в течение ближайших 15 дней.

Заместитель директора ИФЗ РАН по инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией сильных землетрясений и сейсмометрии Рубен Татевосян в беседе с «Известиями» назвал искаженной информацию о том, что землетрясение на юго-востоке Турции привело к сдвигу литосферных плит на три метра.